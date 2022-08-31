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Общество31 августа 2022 9:20

Калининградец убил соседа, который не дал ему прикурить

Расследование уголовного дела продолжается
Виктор Сергеев

На жителя Советска завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 13 августа в квартире на Жилинском шоссе. В ходе ссоры 43-летний мужчина ударил 68-летнего соседа, с которым они проживали в одной квартире.

Наутро, обнаружив, что пенсионер плохо себя чувствует, мужчина сам позвонил в экстренные службы и сообщил о случившемся. Однако еще до приезда медиков пожилой советчанин от полученных травм умер на месте происшествия.

Следствию обвиняемый пояснил, что конфликт между ним и соседом произошел из-за того, что тот не дал ему прикурить.

Расследование уголовного дела продолжается.