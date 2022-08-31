Калининградец убил соседа, который не дал ему прикурить

На жителя Советска завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 13 августа в квартире на Жилинском шоссе. В ходе ссоры 43-летний мужчина ударил 68-летнего соседа, с которым они проживали в одной квартире.

Наутро, обнаружив, что пенсионер плохо себя чувствует, мужчина сам позвонил в экстренные службы и сообщил о случившемся. Однако еще до приезда медиков пожилой советчанин от полученных травм умер на месте происшествия.

Следствию обвиняемый пояснил, что конфликт между ним и соседом произошел из-за того, что тот не дал ему прикурить.

Расследование уголовного дела продолжается.