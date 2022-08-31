Волонтеры организации «Хранители руин» посеяли газон у кирхи в Зеленополье

. Фото: организация «Хранители руин».

Завершился летний сезон субботников организации «Хранители руин». На последнем летнем мероприятии в Зеленополье ребята занимались созданием газона у кирхи Борхерсдорфа, которая знаменита сохранившейся мозаикой сеятеля.

«Это был один из самых важных выездов в истории нашего движения — знаковое мероприятие для руин и для наследия области в целом! Мы шли к этому дню 3 года. Благодаря нашей слаженной работе памятник методично движется к своему возрождению в качестве благоустроенного исторического парка», - рассказали волонтеры.

Несмотря на жару, в акции приняло участие 90 человек. Волонтеры выровняли грунт и засеяли зеленую лужайку на всей территории вокруг кирхи.

. Фото: организация «Хранители руин».

«Мы не в состоянии сегодня возродить памятник в былом величии, но мы можем заботиться о нем и постепенно улучшать территорию вокруг! Эти руины — наше наследие и изюминка области», - уверены волонтеры.

Создание газона в Зеленополье – первый подобный пример заботы о памятниках в регионе.

Ранее Служба охраны памятников выделила субсидию, с помощью которой волонтеры смогли частично оплатить технику для подготовки территории под газон и ровное покрытие внутри объекта, а также купить плодородный грунт и семена для газона.