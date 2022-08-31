Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

.
Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области был выявлен 291 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 209 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 9,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 8,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 7,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 15,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 3,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 9,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 3,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 6,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 5,
Неманский городской округ – 2,
Янтарный городской округ – 3.