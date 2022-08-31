Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области был выявлен 291 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 209 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 9,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 8,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 7,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 15,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 9,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 6,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 2,

Янтарный городской округ – 3.