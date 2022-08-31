Калининград вошел в топ-10 популярных городов для экскурсионных поездок со школьниками

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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно поехать на экскурсию с детьми школьного возраста осенью.

Самые популярные города для осенних школьных каникул: Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Казань, Пятигорск, Волгоград, Нижний Новгород, Екатеринбург и Ярославль.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье в этих городах от 2 до 8 ночей и тратят на проживание от 2,4 до 3,5 тысячи рублей в сутки.

Десять популярных городов для экскурсионных поездок со школьниками осенью:

Сочи - 3016 р. / 8 ночей;

Санкт-Петербург - 3082 р. / 5 ночей;

Москва - 3543 р. / 3 ночи;

Калининград - 2352 р. / 5 ночей;

Казань - 2955 р. / 4 ночи;

Пятигорск - 2448 р. / 6 ночей;

Волгоград - 2666 р. / 2 ночи;

Нижний Новгород - 3124 р. / 3 ночи;

Екатеринбург - 2491 р. / 3 ночи;

Ярославль - 3120 р. / 3 ночи.