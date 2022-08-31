В Славске виновник ДТП с двумя погибшими не смог обжаловать приговор

В Славске виновник ДТП, в котором погибло два человека, не смог обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июле 2021 года пьяный 43-летний водитель «Санг Йонга» врезался в припаркованный «Опель».

В результате столкновения 56-летний водитель «Опеля» и 32-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Еще один пассажир был госпитализирован. Двое пассажиров «Санг Йонга» также были госпитализированы.

Виновник аварии после совершения ДТП пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан полицейскими.

Районный суд приговорил водителя к 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Защита решила обжаловать приговор, однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.