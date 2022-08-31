В Калининградской области врио начальника отделения ГИБДД погорел на взятке в 16 тысяч

В Калининградской области бывший врио начальника отделения ГИБДД Гвардейска обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, в июле 2022 года майор полиции получил от руководителя одного из муниципальных казенных унитарных предприятий Полесска взятку в размере 16 тыс. рублей. Взамен гаишник выдал положительное заключение по результатам технических осмотров четырех автобусов, принадлежащих учреждению.

46-летнего майора задержали сотрудники собственной безопасности УМВД. Вину в совершении преступления экс-полицейский признал в полном объеме и дал признательные показания.

По собранным сотрудниками полиции материалам проверки следственными органами в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ. Расследование продолжается.