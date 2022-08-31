В Калининградской области обнаружили янтарь со стрекозой возрастом 50 млн лет

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

На Калининградском янтарном комбинате нашли редчайший инклюз, возраст которого около 50 млн лет. Внутри янтаря можно рассмотреть стрекозу. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

«Находка уникальна: насекомое сохранилось не фрагментами, а целиком. Этот инклюз стал вторым подобным за всю историю добычи янтаря в России», – отмечают на комбинате.

Вес редкого камня 31 г, его размер – 57 на 31 мм, толщина – 27 мм.

«Подобные инклюзы встречаются довольно редко. В Европе янтарных камней с включением стрекоз насчитывается всего 35, из них 25 - в музеях Германии. Единственная до недавнего времени «российская» стрекоза в янтаре была найдена около 10 лет назад и хранится в Музее янтаря. Последний инклюз, обнаруженный янтарным комбинатом, интересен хорошей сохранностью насекомого и отличается от ранее найденного видом стрекозы»,– рассказал старший научный сотрудник Калининградского музея янтаря кандидат биологических наук Андраник Манукян.

Найденный инклюз будет в ближайшее время выставлен в музее Калининградского янтарного комбината.

Инклюз — это включения в янтаре, дошедшие до нас из глубин истории. Встречаются они исключительно в наружных выделениях живицы: сосульках, каплях и натеках.

Инклюзы представляют особую ценность для науки. С их помощью можно обнаружить неизученные виды фауны Земли, составить описание эволюционных изменений, а также определить климатические особенности разных уголков планеты в доисторические времена.