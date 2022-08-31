Пирс в Зеленоградске будут закрывать во время сильного ветра

.
Фото: Виктор Сергеев
Во время сильного ветра и волнений на море пирс в Зеленоградске будут закрывать. Соответствующее поручение дано отделу ГО и ЧС, пишет районная газета «Волна».
Решение принято на фоне того, что многие отдыхающие пытаются делать селфи на нижних ярусах гидротехнического сооружения на фоне бушующего моря.
В администрации Зеленоградска напоминают, что во время шторма посещение пирса может быть крайне опасным. В остальное время гидротехническое сооружение открыто для всех желающих.