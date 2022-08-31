Пирс в Зеленоградске будут закрывать во время сильного ветра

. Фото: Виктор Сергеев

Во время сильного ветра и волнений на море пирс в Зеленоградске будут закрывать. Соответствующее поручение дано отделу ГО и ЧС, пишет районная газета «Волна».

Решение принято на фоне того, что многие отдыхающие пытаются делать селфи на нижних ярусах гидротехнического сооружения на фоне бушующего моря.

В администрации Зеленоградска напоминают, что во время шторма посещение пирса может быть крайне опасным. В остальное время гидротехническое сооружение открыто для всех желающих.