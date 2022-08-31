Недалеко от Янтарного загорелся полигон с отходами

Под Янтарным, в районе поселка Круглово, загорелась свалка мусора. Очевидцы сообщают о едком дыме, которым затянуло округу. Горит огромная гора мусора.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МЧС России, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

Сигнал о возгорании поступил утром в среду, 31 августа, на место были направлены пожарно-спасательные команды.

- Сейчас в тушении задействовано 25 человек и 8 единиц техники. Это пожарные автомобили, бульдозеры, экскаватор и грейдер. В 11.40 пожар был локализован на площади 1000 квадратов, - сказали в пресс-службе МЧС.

Сейчас пожарные занимаются проливкой тлеющего мусора, а рабочие на бульдозерах перекапывают дымящиеся зловонные отходы.