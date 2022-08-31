В Калининграде полицейские скрутили 48-летнего хакера

В Калининграде при силовой поддержке Росгвардии задержан разработчик вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По версии полиции, злоумышленник разрабатывал и продавал вредоносное программное обеспечение, которое уничтожало или блокировало ценную информацию на персональных компьютерах пользователей.

В ходе обыска у хакера изъяли роутер, мобильный телефон, планшет, два ноутбука и «другие предметы, имеющие доказательственное значение».

В отношении 48-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.