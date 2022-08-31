Музей Мирового океана 1 сентября проведет бесплатные экскурсии для первоклассников. Как рассказали в пресс-службе музея, дети смогут изучить экспозицию «Глубина» главного корпуса музея, «Великое посольство» в Королевских воротах, «Корабельное воскресение» во Фридрихсбургских воротах. Также экскурсии в Морском выставочном центре Музея Мирового океана в Светлогорске будут бесплатными.

Также с 12.00 до 16.00 в конгресс-холле главного корпуса покажут фильмы о школе и музейные просветительские программы цикла «Планета Океан».