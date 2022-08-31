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Общество31 августа 2022 14:10

635 штрафов: На Куршской косе составили рекордное количество протоколов за хождение по дюнам и разжигание костров

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В национальном парке «Куршская коса» установлен антирекорд по количеству административных правонарушений. Как сообщает пресс-служба национального парка, с начала года на территории нацпарка составлено 635 протоколов за административные правонарушения. Так был практически достигнут уровень прошлого года, в течение которого выявлено 660 случаев нарушения КоАП РФ.

Больше половины нарушений зафиксировано за 3 летних месяца.

«Максимальное количество штрафов (338) выписано за пребывание в заповедной и особо охраняемой зонах. Частыми видами нарушений являются также съезд с автодороги с твердым покрытием, организация турстоянки и разведение костра», - отметили в пресс-службе парка.