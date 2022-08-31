Разговаривал сам с собой в темноте: На Куршской косе нашли 17-летнего юношу с аутизмом

Этот инцидент случился в субботу, 27 августа, на территории национального парка «Куршская коса». В 21.20 в нацпарк позвонили из участкового пункта полиции и сообщили о пропавшем 17-летнем юноше, который страдает аутизмом. Парень ушел с территории турбазы, где отдыхал с родителями, и долгое время не выходил на связь.

Группа госинспекторов нацпарка отправилась на поиск.

«В 22.30, уже в полной темноте, молодой человек был найден. Он громко разговаривал сам с собой на берегу моря в 8 километрах от турбазы. В ночной тишине голос был слышен издалека», - рассказали в пресс-службе парка.

Молодого человека передали родителям.