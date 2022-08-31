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Общество31 августа 2022 14:25

Калининградцы сообщают о смерчах на морском побережье

Вихри видели сразу в нескольких местах
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Этот водяной смерч появился 30 августа возле Балтийска.

Этот водяной смерч появился 30 августа возле Балтийска.

Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Прогнозы о формировании смерчей над Балтийским морем начинают сбываться. За последние сутки в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» появились сразу несколько фотографий вихрей.

Во вторник, 30 августа, слабый водяной смерч заметили в море у Балтийска. Чуть позже еще один сфотографировали возле Куршской косы. В среду сразу несколько зарождающихся смерчей были видны недалеко от Зеленоградска.

- Хорошими факторами для формирования смерчей стала кучево-дождевая облачность в условиях довольно невысокой температуры воздуха, близкой к температуре воды, - напоминают метеорологи.