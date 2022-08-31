Морская авиация Балтфлота проводит тренировочные полеты

Если у вас над головой с ревом пробарражировал военный самолет – не пугайтесь. То асы истребительного и смешанного авиационного полков авиасоединения морской авиации Балтийского флота проводят учебно-тренировочные полеты.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипажи Су-30СМ, Су-30СМ2 и Су-24М разыгрывают тактические эпизоды по отработке задач по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки. Наиболее сложные упражнения отрабатывают летчики истребителей Су-27, особое внимание уделяя технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях с условным использованием вооружения своих истребителей.

В общей сложности в плановых полетах морской авиации задействовано около 20 боевых машин.