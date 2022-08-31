Процесс питания в калининградских школах сделают «прозрачным и наглядным»

Накануне Дня знаний в среду, 31 августа, региональный министр образования Светлана Трусенева встретилась с членами Общественного родительского совета. Обсуждались актуальные вопросы, касающиеся внедрения обновленных образовательных стандартов, снижения бюрократической нагрузки в школах, а также бесплатного горячего питания.

- Для того чтобы у родителей была возможность осуществлять контроль за питанием детей, внесены изменения в нормативные акты, - пояснили в правительственной пресс-службе. - Это поможет сделать процесс организации завтраков и обедов прозрачным и наглядным. Сейчас в министерстве рассматривают вопрос о переходе с двухнедельного меню на четырехнедельное, чтобы сделать рацион школьников разнообразнее. Совместно с министерством составлен план посещения ряда учреждений, где работа организатора питания вызывает вопросы, запланирован пересмотр ассортимента школьных буфетов и усиление контроля за качеством поставляемой в столовые продукции.