Калининградский омбудсмен посетил следственный изолятор № 1

Уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин, и. о. помощника прокурора региона по надзору за соблюдением законодательства в уголовно-исполнительной системе Алексей Кондратьев, представители Общественной наблюдательной комиссии во главе с ее председателем Светланой Кондратьевой и члены Общественного совета при областном УФСИН России посетили следственный изолятор № 1 и побеседовали с обитателями его камер.

Как сообщили в пресс-службе пенитенциарного ведомства, визитеры задали подозреваемым и обвиняемым вопросы, касающиеся соблюдения прав человека, условий оказания медицинской помощи и качества коммунально-бытовых услуг, ознакомились с условиями содержания следственно-арестованных, ответили на вопросы тех из них, кто обратился за консультацией. О результатах посещения было поставлено в известность руководство СИЗО.