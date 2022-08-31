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Общество31 августа 2022 16:30

Калининградский омбудсмен посетил следственный изолятор № 1

По ходу визита правоохранители и общественники пообщались с арестованными
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин, и. о. помощника прокурора региона по надзору за соблюдением законодательства в уголовно-исполнительной системе Алексей Кондратьев, представители Общественной наблюдательной комиссии во главе с ее председателем Светланой Кондратьевой и члены Общественного совета при областном УФСИН России посетили следственный изолятор № 1 и побеседовали с обитателями его камер.

Как сообщили в пресс-службе пенитенциарного ведомства, визитеры задали подозреваемым и обвиняемым вопросы, касающиеся соблюдения прав человека, условий оказания медицинской помощи и качества коммунально-бытовых услуг, ознакомились с условиями содержания следственно-арестованных, ответили на вопросы тех из них, кто обратился за консультацией. О результатах посещения было поставлено в известность руководство СИЗО.