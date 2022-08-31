В Литве разрешили принимать деньги за калининградский транзит

Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы предоставила Литовским железным дорогам общее разрешение на оплату пассажирского транзита между Калининградской областью и остальными регионами РФ впредь до отдельного распоряжения. Об этом сообщает «РБК-Калининград».

Вместе с тем СРФП отказалась разрешить своим железнодорожникам принимать платежи за транзит подсанкционных грузов в Калининградскую область с остальной территории России. «Платежи с хозяйствующими субъектами двух разных стран, на которые распространяются ограничительные меры, создают дополнительные риски из-за возможного неправомерного применения международных санкций», - прокомментировали в службе.

Представитель ЛЖД в свою очередь сообщил, что компания прокомментирует ситуацию с расчетами позднее. По его словам, сейчас все зависит от того, будут ли обслуживать упомянутые платежи литовские банки.