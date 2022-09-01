Морской бой: корвет Балтфлота уничтожил корабли условного противника

Экипаж корвета «Стойкий» Балтийского флота в ходе морского боя с кораблями условного противника выполнил электронные пуски из корабельного ракетного ударного комплекса «Уран».

Кроме того, моряки отработали вопросы противовоздушной обороны на переходе морем и применение средств радиоэлектронной и визуальной маскировки. При подходе имитированных воздушных целей на рубеж поражения все они были успешно уничтожены из артиллерийских, зенитных и других средств корабельного ПВО.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипаж корвета также выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости, а также осуществил ряд противолодочных и противодиверсионных мероприятий.