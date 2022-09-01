Пожар на свалке под Калининградом ликвидирован

Экипажи сразу четырех пожарно-спасательных частей - ПСЧ-33, ПСЧ-17, ПСЧ-5 и СПСЧ - пришлось поднимать по тревоге, после того как утром 31 августа в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Круглово Зеленоградского муниципального округа.

Поднимавшийся над свалкой столб густого дыма видели жители окрестных поселков в радиусе нескольких километров от места ЧП. Усилиями 26 пожарных с применением 5 единиц специальной техники возгорание удалось ликвидировать. По сведениям регионального управления МЧС России, обошлось без пострадавших.