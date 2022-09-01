В Калининградской области на развитие туризма потратят еще почти 200 миллионов рублей

В мае Калининградская область получила из федеральной казны 198,5 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры. В общей сложности на конкурс, проводившийся в рамках соответствующего регионального проекта и нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», было подано 62 заявки. Финансовую поддержку в итоге получили 39 проектов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в числе победителей оказался комплексный проект по круглогодичному привлечению туристов для активного отдыха в Озерском районе. Индивидуальный предприниматель подал сразу три заявки на участие в трех конкурсах одновременно и стал счастливым обладателем 18 миллионов рублей.

Кроме того, например, будет модернизирована база отдыха в поселке Лунино Гвардейского муниципального округа: на берегу Преголи поставят новые модульные кемпинги для отдыха людей с ограниченными возможностями, установят бассейн со специальным оборудованием.

В Гусеве появится туристско-рекреационный парк водных видов спорта, продолжится развитие рекреационных туристических зон в поселке Лесном на Куршской косе и в Малиновке Зеленоградского округа.

- В перечень победителей, кроме проектов по обустройству пляжей и кемпингов, вошли проекты благоустройства форта № 1, Бранденбургских ворот и замка Бальга, - добавили в региональном минкультуризма. - Субсидия выделена также на создание электронных путеводителей, аудиотуров, организацию точек велопроката.

По условиям конкурса проекты-победители должны быть реализованы до конца этого года.