В Калининграде открылась самая большая школа области

. Фото: Правительство Калининградской области

1 сентября открыла свои двери новая школа № 59 на улице Рассветной (район Сельма) в Калининграде. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в учебное заведение уже зачислены 1806 ребят с 1-го по 10-й класс, преподавать им будут 78 учителей. Это самая большая школа в Калининградской области.

Учебное заведение расположено в комплексе из четырех блоков различной этажности общей площадью практически 31 тысяча кв. м. В школе подготовлены 96 учебных кабинетов, организована столовая практически на тысячу мест, две библиотеки с залами для работы обучающихся, по два спортивных и актовых зала. На территории находится стадион с гимнастическим комплексом, баскетбольным, волейбольным полями и футбольной площадкой с искусственной травой, места для отдыха и игр.