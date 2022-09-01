В Калининградской области снова откроют горнолыжный комплекс

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В министерстве по культуре и туризму объявили победителей грантовых конкурсов в сфере туризма. Одним из тех, кто получит субсидию, стал индивидуальный предприниматель, который планирует создать в поселке Ново-Гурьевское Озерского района комплекс «Горка». Он появится на базе существовавшей там раньше турбазы «Малые бобры».

- Проект включает в себя несколько направлений: развитие горнолыжного спорта, создание детской спортивной школы и пляжа на искусственном водоеме, который зимой будет служить источником воды для оснежения лыжных трасс, обустройство трассы для ролеров летом и беговых лыж зимой, а также возведение глэмпинга, - сообщает пресс-служба правительства.

Бизнесмен подал три заявки на участие в трех конкурсах одновременно. Таким образом, он получит на реализацию комплексного проекта 18 миллионов рублей.