Тяжелоатлеты из Калининграда завоевали пять наград летней Спартакиады учащихся

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Краснодарском крае прошли национальные соревнования одиннадцатого национального комплексного турнира среди штангистов не старше 15 лет. На помосте спорткомплекса «Победа» в Сукко медали двадцати весовых категорий разыграли 177 наиболее перспективных воспитанников отечественных школ тяжелой атлетики.

Из 44 команд сборная Калининградской области заняла в итоговом протоколе 11-е место. Результат обеспечили представители калининградской спортивной школы олимпийского резерва по силовым видам спорта и муниципальной спортивной школы Пионерского. Помимо тех, кто занял призовые места, рейтинговые очки в копилку команды принесли Анна Герман, Шоди Холматов и Сергей Романов, заняв в своих весовых категориях 4-е, 8-е и 11-е места соответственно.

Вице-чемпионом среди восьми соперников массой до 67 килограммов стал зеленоградец Павел Чмыга, который набрал в двоеборье сумму 239 килограммов. Бронзовый призер среди десяти девушек массой до 55 килограммов - Алиса Обрезкина из Калининграда. Подопечная Анатолия Цибульского по итогам лучших попыток в двух упражнениях собрала сумму объемом 141 килограмм.

Параллельно в турнире по киокусинкай на летней Спартакиаде учащихся России-2022 отличились каратисты Михаила Полюховича из объединенной спортивно-технической школы регионального отделения ДОСААФ России и военно-патриотического клуба «Варяг». На татами спорткомплекса «Родина» в Екатеринбурге среди девушек массой до 55 килограммов вице-чемпионкой признана Ирина Аллаярова, а Руслан Коваль и Матвей Морской заняли третьи строчки итоговых протоколов весовых категорий до 65 и до 45 килограммов соответственно.