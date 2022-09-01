Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 11:00

Калининградка вернула любимого «Жука», погасив долги по налогам и кредитам

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Служба судебных приставов

Жительница Калининграда погасила крупную задолженность после ареста автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанка задолжала по налогам, кредитам и штрафам порядка 500 тысяч рублей. В ходе рейда с ГИБДД приставы арестовали автомобиль «Ниссан Жук» должницы.

Автомобиль был препровожден на специализированную стоянку. Владелица получила разъяснения, что в течение десяти дней она может обжаловать арест или полностью погасить задолженность. В противном случае начнется процедура оценки и реализации имущества. После этого женщина в кратчайшие сроки оплатила все долги.