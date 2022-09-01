Калининградка вернула любимого «Жука», погасив долги по налогам и кредитам

. Фото: Служба судебных приставов

Жительница Калининграда погасила крупную задолженность после ареста автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанка задолжала по налогам, кредитам и штрафам порядка 500 тысяч рублей. В ходе рейда с ГИБДД приставы арестовали автомобиль «Ниссан Жук» должницы.

Автомобиль был препровожден на специализированную стоянку. Владелица получила разъяснения, что в течение десяти дней она может обжаловать арест или полностью погасить задолженность. В противном случае начнется процедура оценки и реализации имущества. После этого женщина в кратчайшие сроки оплатила все долги.