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Общество1 сентября 2022 11:05

Власти подарят жителям Багратионовска общественный туалет

Сейчас чиновники проводят опрос о месте установки
Виктор Сергеев

Власти Багратионовска решили сделать приятный подарок местным жителям. Горожане в ближайшее время получат новый… общественный туалет.

Сейчас чиновники проводят опрос на странице местной администрации во ВКонтакте.

«Предлагаем принять участие в опросе по выбору места в городе Багратионовске для установки общественного туалета. В комментариях можете предложить свои варианты, мы их обязательно учтем», - сообщили в местной администрации.

Проголосовать за место установки можно здесь.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий и обязательно сообщит о времени торжественного открытия столь нужного для горожан объекта.