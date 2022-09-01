Владимир Путин прибыл в Калининград

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 сентября, прибыл в Калининград.

Напомним, ранее сообщалось, что глава государства проведет открытый урок, пообщается со школьниками и участниками нового молодежного движения.

Кроме того, Путин проведет первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Затем президент проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.