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Общество1 сентября 2022 12:02

Владимир Путин прибыл в Калининград

Виктор Сергеев

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 сентября, прибыл в Калининград.

Напомним, ранее сообщалось, что глава государства проведет открытый урок, пообщается со школьниками и участниками нового молодежного движения.

Кроме того, Путин проведет первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Затем президент проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.