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Общество1 сентября 2022 13:01

Калининградец до смерти избил знакомую, отказавшую ему в близости

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 6 сентября
Виктор Сергеев

В Немане будут судить местного жителя, который до смерти избил знакомую. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Трагедия произошла в ночь на 11 мая 2022 года в квартире одного из домов по улице Советской. Во время распития спиртного 36-летний горожанин захотел уединиться со своей знакомой, однако получил жесткий отказ. Разозлившись, мужчина схватил женщину за волосы и ударил ее затылком об пол, затем с силой стал бить ее ногами в голову, грудь, по рукам и ногам.

От полученной черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга, потерпевшая скончалась на месте происшествия через непродолжительное время.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 6 сентября.