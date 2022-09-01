На Куршской косе началось строительство велодорожки

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В национальном парке «Куршская коса» началось строительство велосипедной дорожки. Рабочие занялись обустройством первого километра «Куршского велотракта» – от поселка Лесного в сторону Зеленоградска.

«Трасса велодорожки шириной 3 метра пройдет в нескольких метрах от автодороги Зеленоградск - Морское со стороны залива, от Зеленоградска до КПП нацпарка – со стороны моря. Минерализованная полоса на всем ее протяжении подготовлена еще в 2018 году под прокладку ЛЭП 15 кВ в ходе реализации проекта ОАО «Янтарьэнерго» по электрификации Куршской косы», - сообщает пресс-служба парка.

Проектом предусмотрено создание полуметрового песчано-щебеночного настила, повторяющего рельеф местности, с последующим покрытием стеклофибробетоном.

Завершить обустройство пробного участка планируется до конца сентября 2022 года, весь проект – до конца 2023 года.

«Куршский велотракт» станет первой велодорожкой в России, проложенной по особо охраняемой природной территории.