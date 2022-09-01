Под Багратионовском живодер расстрелял собаку из пистолета

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В поселке Стрельня Багратионовского района мужчина расстрелял из пистолета собаку. Об этом пишут очевидцы в группе «Янтарный ДЛБ» во ВКонтакте.

Инцидент произошел в одном из садовых обществ.

«Видимо, хотел попасть в голову, но промахнулся и попал в челюсть. Израненному псу, истекающему кровью, каким-то чудом удалось бежать с такой раной. Видимо, сработал болевой шок. Он успел. Успел спрятаться от убийцы. Но тому было мало просто выстрелить. Он поехал на машине искать жертву, чтобы добить, так сказать, довести дело до конца. Все это происходило в жилой зоне, где живут люди, гуляют дети», - сообщил очевидец чудовищной расправы над животным.

В сообществе КРОО ПОМОЩИ ПРИЮТУ «ТИМВИЛЛЬ» сообщают, что у собаки раздроблены зубы, челюсть, язык, сейчас проходит операция.

Комментаторы отмечают, что стрелок ничего не боится и его не будут трогать правоохранители. А значит, живодер и дальше будет убивать и калечить животных.