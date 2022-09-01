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Общество1 сентября 2022 13:56

В Калининград поступила уникальная установка для бурения скважин глубиной до 300 метров

Бурение новых скважин позволит решить проблему нехватки воды
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградскую область поступила уникальная для региона буровая установка на базе отечественного КамАЗа. Она позволит «Водоканалу» самостоятельно осуществлять бурение скважин глубиной до 300 метров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, с ее помощью также можно проводить разведочное бурение, ремонт, промывку и ликвидацию скважин.

Бурение новых скважин позволит решить проблему нехватки воды в первую очередь в областных городах и поселках, которые обслуживает предприятие. Это поможет улучшить качество жизни десятков тысяч людей.