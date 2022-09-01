Кабинеты и коридоры мэрии Калининграда отремонтируют за 2,5 миллиона

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Городские власти объявили аукцион по выбору подрядчика, который выполнит ремонт в здании мэрии. Судя по документации, в порядок нужно привести 19 кабинетов на втором, третьем и четвертом этажах, а также коридоры пятого этажа и два помещения.

Работы будут включать в себя замену обоев (они должны быть флизелиновыми), покрытия полов (ламинат) и электрики. За ремонт из бюджета готовы заплатить 2,584 миллиона рублей. На выполнение отводится 120 календарных дней.

Отметим, что здание городской администрации является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1921-1923 годах по проекту Ханнса Хоппа и изначально предназначалось для торговых представительств Восточной ярмарки. В 1927 году сюда переехало городское управление Кенигсберга и здание стало резиденцией бургомистра. После войны здесь некоторое время находилось общежитие холостяков и малосемейных моряков Китобойной флотилии. С 1973 года в стенах вновь разместились представители городской власти - комитет КПСС и исполком Калининграда.