Владимир Путин поддержал идею создания в Калининградской области Всероссийского детского центра

Открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде провел президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В ходе посещения 1 сентября музейного и театрально-образовательного комплекса в Калининграде российский президент Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участниками встречи стали победители олимпиад, конкурсов в области культуры, искусства, науки, спорта, приехавшие в Калининград из разных регионов России, а также и из Донецка. Школьники задавали свои вопросы главе государства.

Даниил Евдокимов из лицея №23 Калининграда поинтересовался у президента, возможно ли в нашем регионе создать Всероссийский центр детского отдыха?

- Конечно, это очень востребовано в подобном регионе, как Калининград. Это безусловно курортное место, причем с мягким климатом, очень благоприятным. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная, и география должна расшириться. «Океан» - это на Дальнем Востоке, «Артек», «Орленок» - это на Черном море. И здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано. Мы обязательно подумаем, и правительству поручу, - ответил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, 1 сентября Владимир Путин, находясь в Калининграде, посетит Нахимовское военно-морское училище, а также обсудит с губернатором региона Антоном Алихановым вопросы транзита.