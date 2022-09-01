В вузах Калининградской области заработали новые образовательные центры

1 сентября в БФУ имени Канта прошло открытие военного учебного центра. Фото: Правительство Калининградской области

В четверг, 1 сентября, в Калининградской области вузы открыли учебные пространства по подготовке специалистов различных профилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В БФУ имени Канта начал работу военный учебный центр. Его первыми курсантами стали 108 студентов вуза. За два года юноши смогут получить военную специальность «сержант запаса», за полтора года — «солдат (матрос) запаса». Занятия будут проходить один раз в неделю в учебных аудиториях, оснащенных самой современной техникой для огневой и тактической подготовки, тренажерами, средствами измерения и многое другое. Часть практик центра будет проходить на базе воинских частей и соединений, дислоцируемых в Калининграде и его окрестностях, а также на базе партнеров БФУ - Балтийского высшего военно-морского училища имени Ушакова, Калининградского Нахимовского военно-морского училища. В год БФУ имени Канта будет готовить 108 специалистов в интересах ВМФ и Главного управления связи ВС РФ.

Кроме этого, в КГТУ открылся кластер рыбной промышленности в рамках проекта «Профессионалитет». Праздничное мероприятие прошло на базе Калининградского морского рыбопромышленного колледжа.

А в Черняховске начал работу филиал Московского педагогического государственного университета. На первый курс зачислено 22 абитуриента, которые выбрали для себя обучение специальностям: дошкольная дефектология, преподавание истории и обществознания.

Отмечается, что среди первокурсников - не только жители Калининградской области, но и представители Архангельской области, Республика Саха-Якутия и других регионов России.