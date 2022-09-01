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Общество1 сентября 2022 17:35

В Калининград поставлены первые 200 тысяч доз отечественной вакцины против гриппа

Вакцинация продлится до 15 октября
Вера Гринвич
Глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура сделала прививку против гриппа.

Глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура сделала прививку против гриппа.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Против гриппа можно привиться в поликлиниках Калининградской области и четырех мобильных пунктах Калининграда, в которых проводится и вакцинация от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

- Вакцинация против гриппа продлится до 15 октября. К этой дате планируется охватить прививкой максимальное число жителей области. В рамках Национального календаря прививок в настоящее время поставлена первая партия отечественной вакцины от гриппа более 200 тысяч доз, - отметили в ведомстве.

По мнению специалистов, оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.

Ранее стало известно, что глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура прошла вакцинацию против гриппа.

В минздраве Калининградской области подчеркнули, что в этом году иммунизация детей и взрослых началась на две недели раньше, чем в предыдущие годы. Всего для поставки в регион заявлено 610 тысяч доз вакцины от гриппа за счет федерального бюджета.