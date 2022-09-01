В Калининград поставлены первые 200 тысяч доз отечественной вакцины против гриппа

Глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура сделала прививку против гриппа. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Против гриппа можно привиться в поликлиниках Калининградской области и четырех мобильных пунктах Калининграда, в которых проводится и вакцинация от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

- Вакцинация против гриппа продлится до 15 октября. К этой дате планируется охватить прививкой максимальное число жителей области. В рамках Национального календаря прививок в настоящее время поставлена первая партия отечественной вакцины от гриппа более 200 тысяч доз, - отметили в ведомстве.

По мнению специалистов, оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.

Ранее стало известно, что глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура прошла вакцинацию против гриппа.

В минздраве Калининградской области подчеркнули, что в этом году иммунизация детей и взрослых началась на две недели раньше, чем в предыдущие годы. Всего для поставки в регион заявлено 610 тысяч доз вакцины от гриппа за счет федерального бюджета.