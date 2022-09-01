Путин: Сделаем так, чтобы перевозки в Калининград были экономически целесообразны

Владимир Путин и Антон Алиханов обсудили вопросы доставки грузов в Калининград. Фото: kremlin.ru

Власти РФ сделают так, чтобы перевозки в Калининград были удобны и экономически целесообразны, сообщает РИА Новости.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о необходимости увеличения мощности паромной линии, связывающей Калининград с «большой Россией».

- Антон Алиханов на встрече обратился к главе государства с просьбой дать поручение Минтрансу, чтобы свободные паромы и сухогрузы из Черного моря и других бассейнов перебазировали в Калининградскую область. По его словам, региону это крайне необходимо для того, чтобы обходить те ограничения, которые незаконно вводят литовские соседи, - сообщает агентство.

- Будем стремиться к тому и сделаем обязательно, чтобы было удобно и экономически целесообразно, - заверил Путин.

1 сентября президент России Владимир Путин провел ряд встреч в Калининграде. В частности, глава государства провел открытый урок «Разговор о важном», во время которого школьник из Калининграда выступил с идеей открыть на берегу Балтийского моря Всероссийский детский центр.