Алиханов пригласил Путина на празднование 300-летия Канта

Кантовский юбилей будет отмечаться в 2024 году. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

В 2024 году исполнится 300 лет со дня рождения немецкого философа Иммануила Канта. О подготовке к этой дате также шла речь во время рабочей встречи президента России Владимира Путина и губернатора Антона Алиханова.

- У нас 300 лет Иммануилу Канту, великому немецкому философу, русскому подданному… Трехсотлетие мы празднуем в 2024 году, это важный и для Калининградской области праздник, и, конечно, для международного научного сообщества. Поэтому мы, пользуясь случаем, будем рады, если вы тоже примете участие в мероприятиях, посвященных этому событию, — цитирует Алиханова РИА Новости.

Путин в ответ поблагодарил Алиханова за приглашение.