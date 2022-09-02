В Калининграде в одной из квартир на Литовском Валу среди ночи вспыхнула стиральная машина

В пятницу, 2 сентября, в 3 часа 26 минут в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Литовский Вал в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- В трехэтажном многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире в ванной комнате загорелась стиральная машина, - прокомментировали происшествие в ведомстве.

Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал.

Для ликвидации возгорания привлекались пожарные расчеты двух пожарных частей в составе 6 человек и 2 единиц техники.