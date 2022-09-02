В августе по железнодорожной паромной линии в Калининград доставлено 1 146 вагонов грузов

"Маршал Рокоссовский". Стабильная работа. Фото: пресс-служба «Росморпорта».

Железнодорожная паромная линия «Усть-Луга – Балтийск», несмотря на прошедший в августе плановый ремонт парома «Балтийск», продолжает стабильно работать. Об этом сообщается на официальном сайте «Оборонлогистика».

- Показатели перевозок не снизились, а сохранились на уровне предыдущего месяца. В настоящее время на линии работают все три парома, и места на них из Усть-Луги в Балтийск забронированы до середины октября 2022 года, - отметили в компании.

Отмечается, что всего в августе этого года паромы «Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский» доставили в Калининград 1 146 вагонов (58 703 тонны грузов), в том числе:

- горюче-смазочные материалы – 28 000 т;

- удобрения – 15 000 т;

- продукты питания – 403 т;

- каменный уголь – 5 000 т;

- накатную технику – 596 ед. (10 300 т).

В отчете говорится также, что задействованный на линии универсальный сухогруз «Урса Майор» в августе продолжил наращивать количество перевезенных контейнеров.

- Если в прошлом месяце были свободные места, то сейчас судно уже загружено на 100 % и заявки на перевозку принимаются на вторую половину сентября 2022 года, - прокомментировали в компании.

На прошедшей 1 сентября встрече президента России Владимира Путина с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым речь о наращивании мощности паромной линии, соединяющей регион с "большой Россией".