Калининградский зоопарк переходит на осенний режим работы

По словам специалистов, времена года не влияют на расписание и глубину сна трубкозуба Тери. Фото: Калининградский зоопарк

«Со 2 сентября зоопарк потихоньку переходит на осенний режим работы». Об этом зоопарк предупреждает посетителей в своем телеграм-канале.

- Работать будем по следующему расписанию: зоопарк – с 9.00 до 19.00, кассы – с 9.00 до 18.00, павильоны – с 9.00 до 18.45, - так прокомментировали изменения.

Посетителям напоминают, что работают два входа: с проспекта Мира и улицы Чайковского.