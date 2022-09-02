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Общество2 сентября 2022 7:28

Погода приятно удивит жителей Калининграда в первые выходные осени

Синоптики поделились оптимистичным прогнозом
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в первые выходные осени в Калининграде. Прогноз оказался довольно оптимистичным.

По данным Гидрометцентра России, температура пойдет в рост. Возвращения жары не ожидается, но столбик термометра снова доберется до отметки +20 градусов. Осадков ни в субботу, ни в воскресенье не будет - оба дня прогнозируются солнечными.

Особое внимание нужно обратить на атмосферное давление, которое продолжит расти и к вечеру воскресенье доберется до уровня почти 770 миллиметров ртутного столба.