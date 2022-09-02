В Калининграде 200 детей проверили здоровье в городских парках

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде почти 200 детей в течение стали участниками проекта «Путь к здоровью!» в городских парках. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Вместе со взрослыми эта цифра составила порядка 3,4 тысячи человек.

Два-три дня в неделю врачи взрослых и Городской детской поликлиник Калининграда принимают пациентов в определенном парке. В мероприятии в течение месяца участвовали поочередно четыре городских зеленых зоны – Центральный парк культуры и отдыха, Южный, им. Макса Ашманна и им. Юрия Гагарина.Накануне, в День знаний, завершился очередной этап акции. Пациентов пригласили в Южный парк.

Следующая акция «Путь к здоровью» состоится 6-8 сентября в парковой зоне Верхнего озера. Время работы мобильного «пункта здоровья» - по вторникам-четвергам с 10 до 15 часов. Вторник и среда - дни для взрослых, четверг - «детский» день. С собой участники акции должны взять паспорт гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС, для приема детей - свидетельство о рождении ребенка, его полис ОМС и СНИЛС.