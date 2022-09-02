В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 2 сентября нет света и воды

. Фото: архив "КП"

В Калининграде в пятницу, 2 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 4 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13:00 без электроэнергии останутся потребители на ул. Зелёной, 20-38, 28а, 42-52, 68, ул. Адм. Макарова, 2.

На ул. Самаркандская 14-20 отключение электричества будет с 12:00 до 17:00.

С 13:00 до 18:00 запланировано отключение электроэнергии на ул. Ст. лейт. Сибирякова, 2-44, 46 (д/сад № 134), ул. Горького, 117-163.

До 17 часов без горячей воды остаются потребители по следующим адресам:

ул. Азовская, 3,4, 5,

ул. Горького, 4, 19-25, 19а, 21а, 36а (д/сад № 116), 50, 55, 65(Городская детская больница № 4), 81, 83,

ул. Земельная, 2, 2а, 4-8, 4а,б, 8а,

ул. Калязинская, 2/4, 5а,б, 10-20,

ул. Ракитная, 1 (д/сад № 36), 7,

ул. Ген.-лейт. Озерова, 24а, 26а, 33, 37-49, 49а-51а, 63,

ул. Юношеская, 6-8а.