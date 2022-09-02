Калининград вошел в топ-10 популярных направлений отдыха осенью

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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда россияне поедут в сентябре.

В десятку популярных осенних направлений вошли Краснодарский край, Ленинградская область, Крым, Абхазия, Москва, Ставропольский край, Калининградская область, Татарстан, Дагестан и Ростовская область.

По данным Tvil.ru туристы бронируют поездки в сентябре от 2 до 7 ночей и тратят на проживание от 2,4 до 3,4 тысячи рублей в сутки.

Десять популярных направлений отдыха осенью:

Сочи 3016 р. / 8 ночей

Санкт-Петербург 3082 р. / 5 ночей

Ялта 3661 р. / 8 ночей

Гагра 3072 р. / 8 ночей

Москва 3543 р. / 3 ночи

Кисловодск 2493 р. / 7 ночей

Калининград 2352 р. / 5 ночей

Казань 2955 р. / 4 ночи

Махачкала 3214 р. / 5 ночей

Ростов-на-Дону 2654 р. / 2 ночи