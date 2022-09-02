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Общество2 сентября 2022 8:21

В Калининграде 48-летняя гонщица осталась без машины за 73 неоплаченных штрафа

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Жительница Калининграда лишилась машины за неоплаченные штрафы ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

48-летняя гонщица за год 83 раза нарушила скоростной режим. По 73 штрафам уже истек60-дневный срок оплаты. Общая сумма составила почти 40 тысяч рублей, так что недавно ее автомобиль арестовали и поместили на специализированную стояку.

Если владелец не оплатит задолженность, автомобиль будет оценен и реализован на торгах. Вырученные деньги пойдут в счет погашения долга.