В Калининграде на директора стройкомпании завели дело, полиция разыскивает пострадавших

В Калининграде полиция разыскивает пострадавших от действий строительной компании «Еврогруп».Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, контора находится на улице Сергеева,14, а ее 36-летний гендиректор заключал договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов и изначально не собирался выполнять взятые на себя обязательства.

«Он осуществлял минимальные строительные работы, после чего свою деятельность прекращал. Полученные от потерпевших деньги гендиректор фирмы расходовал на собственные нужды», - сообщили в полиции.

Сотрудники ОЭБиПК провели проверочные мероприятия, по результатам которых приняты решения о возбуждении ряда уголовных дел статье «Мошенничество».

Граждан, пострадавших от деятельности руководителя строительной компании ООО «Еврогруп», просят обращаться в ОМВД России по Ленинградскому району по адресу: г. Калининград, ул. М. Галковского, д. 2, а также по телефонам: 8 (4012) 554-687, 8-958-169-12-52.