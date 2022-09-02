Жительница Светлогорска получила 5 месяцев исправительных работ за неуплату алиментов

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В Светлогорске осудили местную жительницу за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В течение 5 месяцев 41-летняя горожанка не выделяла деньги на содержание дочери, накопив задолженность в 54,5 тысяч рублей.

Ее действия были квалифицированы как неоднократная неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей.

Суд приговорил горе-мать к 5 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы.