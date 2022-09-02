В августе пригородные поезда перевезли более миллиона пассажиров

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В Калининградской области впервые в истории пригородными поездами перевезено более 1 млн пассажиров. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Кукушкина.

«За весь период работы в пригородных поездах совершили поездки более 43 миллионов пассажиров. Всего в августе было осуществлено более 3 800 рейсов», – рассказала министр.

По словам Кукушкиной, пригородные железнодорожные перевозки субсидируются из бюджета региона. Это делается с целью поддержания стоимости билетов для пассажиров ниже экономически обоснованного уровня.

В настоящее время пассажиры оплачивают примерно 40% стоимости перевозки. Остальное оплачивается из регионального бюджета. За 2019-2022 годы на эти цели предусмотрено более 1,7 млрд рублей.