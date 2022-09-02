В Калининград привезли воду со дна Марианской впадины

Вода в колбе. Фото: Музей мирового океана

Музей Мирового океана получил в подарок воду со дна Марианской впадины. Образец уникальной воды привезли в Калининград Виктор Литвиненко и Игорь Денисов из Фонда перспективных исследований.

Как сообщает пресс-служба музея, пробы были взяты в 2020 году во время первого погружения научно-исследовательского подводного аппарата «Витязь-Д» в глубочайшую точку Мирового океана.

«Витязь-Д» получил свое имя в честь сохраненного музеем и учеными легендарного НИС «Витязь», который в 1957 году установил глубину Марианской впадины - 11.022 метра.

«Образцы, взятые «Витязем-Д» в самой загадочной точке Мирового океана, скоро смогут увидеть наши посетители», - сообщила директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Кроме того, в трюме судна «Витязь» сейчас можно увидеть макет новой разработки «Витязь-Д» в уменьшенном варианте.