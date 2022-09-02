Спортсмен из Калининграда завоевал две «бронзы» на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Санкт-Петербурге прошли ежегодные соревнования всероссийского класса «Памяти жертв блокады Ленинграда». В мероприятии приняли участие свыше 200 представителей 11 субъектов РФ.

Воспитанники региональной федерации прыжков на батуте прошли в финальные стадии возрастных групп «мальчики 9-10 лет» и юноши «11-12 лет». Занять два призовых места смог только Александр Едемский, который отличился как лично, так и в паре со сверстником из Ивановской области.

В финал среди сверстников не старше 10 лет прошло только восемь спортсменов из 14 заявившихся. Батутист из Калининграда набрал 44,800 очков и уступил лишь десятые доли балла спортсменам из Санкт-Петербурга и Татарстана. В решающей стадии синхронных прыжков он вместе с Владиславом Скляровым набрал 37,130 очков, что позволило занять итоговое третье место из шести возможных.